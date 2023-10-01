İlk serisi 1977 yılında yayımlanan Star Wars yapımlarıyla paralel ilerleyen "Galaksinin Fanları Sergisi", 40 yıl boyunca hayranları tarafından tasarlanan konstrüksiyonlar ve eşsiz objeleri içeriyor.

Açılış öncesi konuşan İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 İşletme Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu, serginin Star Wars fanları tarafından yapılmış çok özel bir sergi olduğunu söyledi.

Tuzcu, koleksiyonu İstanbul'a getirmek için özel bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Sergide özellikle 3 ana temaya özen gösterdik. Birinci Star Wars dünyasının minyatürleri, bir diğer tarafı ise sinema dekorlarına benzer oluşturulmuş alanlarımız ve son olarak Star Wars aksesuarları, koleksiyonerler tarafından yaptırılmış kask, ışın kılıcı, imzalı maskeler gibi." açıklamasını yaptı.

17 farklı ülkenin koleksiyonunu bir araya getirerek Star Wars dünyası yaratmaya çalıştıklarını aktaran Tuzcu, "Özellikle Türk koleksiyonerleri de buraya adapte etmeye gayret gösterdik. Şunu da belirtmekte fayda var, Türk koleksiyonerlerin sergideki eserleri dünyadaki benzerlerini kıskandıracak nitelikte." diye konuştu.

Sergide, orijinal ürünlerin yanı sıra yüzlerce özgün koleksiyon parçası, gerçek boyutlu figür, sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar ve set dekorlarıyla hazırlanan mekanlar hayranlarıyla buluştu.

Dünyanın en çok hasılatlı film serisi olarak tarihe geçen 12 yapımı konu alan koleksiyon sergisi, aynı zamanda fanlarının gözünden Star Wars dünyasına yakından tanıklık ediyor.

İstanbul Sinema Müzesi'nin geçici sergi salonunda konumlanan projede 50'den fazla heykel, 120 figür, 30 gerçek ölçekli zırh ve giysi, 25 modellenmiş ve elle boyanmış gerçek boyutta büst ve devasa yaratık figürleriyle dioramalar, miğferler, oyuncular tarafından imzalı film maskeleri, posterler ve her biri sanat değeri olan eserler sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kapılarını açan sergi süresince Star Wars yapımlarının gösterimleri, film okumaları ve belgesel gösterimleri gibi birçok farklı etkinlik de sinemaseverlerle buluşacak.

Her yaştan Star Wars hayranını bekleyen sergi, 1 Şubat'a kadar açık kalacak.

AA