Brüksel

Stoltenberg, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile NATO karargahındaki görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, bugün Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını ve Ukrayna'ya ek mali desteği görüşeceğine değinen Stoltenberg, şunları söyledi:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'da kazanırsa durmayacağına dair gerçek bir risk var. Ukrayna'ya desteğimizin nedeni hayırseverlik değildir. Kendi güvenliğimize yapılan bir yatırımdır. Adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmanın tek yolunun Başkan Putin'i savaş alanında kazanamayacağına ikna etmekten geçtiğini söyleyebiliriz. Başkan Putin'in savaş alanında kazanmadığını anlamasını sağlamanın tek yolu ise Ukrayna'yı desteklemeye devam etmektir."

AB liderleri, halihazırda Brüksel'de Ukrayna'ya destek konulu oturumda görüş alışverişinde bulunuyor.

Putin, bugün düzenlediği basın toplantısında da Ukrayna'daki hedeflerinin değişmediğini ifade etmişti.