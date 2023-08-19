Haber: Mert Osman Erman

Koruma uzmanları ve gönüllüler yarı sucul memelileri yeni evlerine taşıdı ve onlara birkaç gün alışma fırsatı vermek için geçici yumuşak bırakma kafeslerine koydu.

Ancak yaşlı olanlardan 10'u doğrudan suya bırakıldı.

Son on yılda neredeyse yok edilen tür, İngiltere genelinde yaygındı.

Bu yeniden tanıtım, Lake District'te gerçekleşen ilk yeniden tanıtımdır. Gönüllüler, kafesleri önümüzdeki günlerde kontrol edecek ve yeni doğaya salınan kemirgenler kendi tünellerine taşındığında kafesleri kaldıracaklar.

Bu bırakma işlemi, Kraliyet Kuşları Koruma Cemiyeti ve United Utilities tarafından yönetilen Haweswater Rezervi'ndeki bir nehir vadisini iki yıldan fazla bir süredir restore etme çalışmalarının sonucudur.

Hayır kurumuna göre, İngiltere son yüzyılda tahmini sekiz milyon su kemirgeninin nüfusunu 132.000'e düşürdü, türün %94'ünün yer aldığı bölgelerden kaybolmasının ardından.

Haweswater'daki ana projelerden biri, 1920'lerde kürk çiftlikleri için İngiltere'ye getirilen Amerikan mink nüfusunu kontrol etmektir. Tehlikeli olduğu bilinen su kemirgenlerinin savunmaları, suyun altına dalma ve toprak bir perde kaldırma veya tünellerine saklanma yetenekleri yetersiz kaldı. Dişi bir mink, su kemirgeni tünellerine sığabilir ve su kenarları boyunca tüm kolonileri ve populasyonları yok edebilir.

RSPB koruma bilimcisi Dr. Ashley Lyons, su kemirgeninin bu manzaradaki "eksik bir parça" haline geldiğini söyledi.

"Tünelleri aracılığıyla toprağı kazıyor ve besinleri yüzeye getiriyor, bu da bitkilere yardımcı oluyor," dedi.

"Aynı zamanda bitkileri kemiriyor, böylece diğer bitkilerin ortaya çıkmasına yer bırakıyor. Ve besin zincirinin önemli bir parçasıdırlar. Onları burada geri görmek harika."Eden Rivers Trust, Cumbria Connect ve Çevre Ajansı arasındaki bir işbirliği olan bu proje, toplamda yaklaşık 350 kemirgenin iki farklı konumda bırakılmasını içerecek.

Cumbria manzarasında onları özgür bırakmak heyecan vericiydi, Eden Rivers Trust'tan Dave Greaves dedi.

"Onları olmaları gereken yere geri bırakmak harika," dedi.