ANKARA AA- Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı görselli paylaşımda su ürünlerinin dış satımına dair bilgileri paylaştı.

Geçen yıl 1,7 milyar dolarlık su ürünleri ihracatının bu yılın ilk 7 ayında 1 milyar dolar barajını aştığını belirten Bolat, "İnşallah 2023 yılını tamamlarken yeni bir rekora daha imza atacağız." ifadesini kullandı.

Tariş, A-4 kalite kuru inciri 92 liradan alacak Tariş, A-4 kalite kuru inciri 92 liradan alacak

Görselde ise geçen yıl 119 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine ve bunun yüzde 42'sinin AB ülkelerine yapıldığına vurgu yapan Bolat, şunları kaydetti:

"Pazar çeşitliliğini sağlamanın yanında ihracat hacmini her geçen yıl daha öteye taşımaya gaye edinen su ürünleri sektörümüzde yetiştiricilerimiz ve ihracatçılarımızı tebrik ediyorum."