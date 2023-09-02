MANİSA (AA) - Alınan bilgiye göre, 45 AAD 665 plakalı otomobiliyle Ragıp Bey Mahallesi, 158. Sokak'a gelen Veysel Mızrak (47), iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu Meliha U. (47) ve kızı Cansu D. (20) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayla Meliha U. ve Cansu D'ye ateş açan Mızrak, ardından intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede Veysel Mızrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Meliha U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastaneye sevk edilen ağır yaralı Cansu D'nin ise hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Meliha U'nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.