Haber: Beyza Betül Cihan

Su zehirlenmesi, halk arasında aşırı su içmenin yol açtığı bir durumu ifade eder. Teknik olarak hiponatremi olarak adlandırılan bu durum, vücuttaki sodyum seviyesinin aşırı düşmesi sonucu ortaya çıkar. Sodyum, vücuttaki elektrolit dengesinin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Fakat çok fazla su içmek, sodyum seviyelerini düşürerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Su zehirlenmesi genellikle hızlı ve aşırı miktarda su içildiğinde meydana gelir. Bu durum, vücudun idrar yoluyla sodyumu dışarı atmaya yetişemediği anlarda oluşur. Sodyum seviyeleri düştüğünde, hücreler arası denge bozulur ve vücutta sıvı birikimi oluşabilir.

Su zehirlenmesinin belirtileri arasında baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik, kas seğirmeleri, bilinç bulanıklığı ve hatta nöbetler yer alabilir. Özellikle aşırı su içildiğinde veya yoğun fiziksel aktivite sonrası bu belirtiler daha sık görülebilir.

Ciddi vakalarda su zehirlenmesi, beyin ödemine yol açabilir. Bu da ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme neden olabilir. Bu nedenle aşırı su içmek yerine su tüketimini ihtiyaca uygun ve dengeli bir şekilde yapmak çok önemlidir.

Uzmanlar, günlük su tüketimini ortalama 8 bardak (yaklaşık 2 litre) olarak önermektedir. Ancak her bireyin su ihtiyacı farklıdır ve fiziksel aktivite, hava koşulları, yaş ve cinsiyet gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Vücudun susuzluğunu ve su ihtiyacını dikkatli bir şekilde takip etmek, aşırı su içilmesinin önüne geçmek için önemlidir.