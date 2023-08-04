Haber: Beyza Betül Cihan

Indiana eyaletinde yaşanan üzücü bir olayda, 35 yaşındaki Ashley Summers adlı kadının su zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ailesiyle birlikte Freeman Gölü'ne yaptıkları seyahat sırasında susuzluk hisseden Summers, yüksek miktarda su içmesine rağmen susuzluğunun geçmediğini fark etti. Ancak hızla çok fazla su içmenin nadir görülen bir durum olan su zehirlenmesine yol açtığı belirlendi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Summers'ın kardeşi Devon Miller, WRTV televizyonuna yaptığı açıklamada, Summers'ın sadece 20 dakika içinde dört şişe su içtiğini ifade etti. Bu hızlı su tüketimi sonucunda Ashley Summers'ın toplamda yaklaşık 2 litre su içtiği belirtildi. Uzmanlar, bu miktardaki suyun normal bir günlük su tüketimi için fazlasıyla aşırı olduğuna dikkat çekiyor.

Kardeşi Devon Miller, WRTV'ye yaptığı açıklamada, Summers'ın 20 dakika içinde dört şişe su içtiğini söyledi.

Miller, "Ortalama bir su şişesi yarım litre, yani 20 dakika içinde yaklaşık 2 litre. Bütün bir gün boyunca içmeniz gereken miktar bu" dedi.