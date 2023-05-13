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Al-Harith Mohamed, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sudan hükümeti ve ordusunun saldırı değil savunma pozisyonunda olduğunu kaydeden Al-Harith Mohamed, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) farklı kesimler arasında yetkisini kaybettiğini, yağmalamaların da bu gruplar tarafından gerçekleştiğini savundu.

Al-Harith Mohamed, BMGK'nın rolü hakkındaki bir soruya ise "Dürüst olmak gerekirse BMGK'nin müdahil olmasını tercih etmiyoruz." diye konuştu.

BMGK'nın "bölünmüş" olduğunu belirten Al-Harith Mohamed,"Afrika Birliği'nin silahlarını susturacağına ve Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler bulacağına inanıyoruz." dedi.

Al-Harith Mohamed, BMGK'nın Sudan meselesini yeterli düzeyde ele aldığını, daha fazla müdahil olmasının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de iyi niyet girişimlerini olumsuz etkileyeceğini değerlendirdi.

BMGK'nın "yumuşak bir tutum" sergilemesi gerektiğini kaydeden Al-Harith Mohamed, "BMGK'nın dahil olması, Afrika Birliği'nin girişimlerini de felç edebilir. Bu nedenle BMGK'nin güçlü bir dil ya da sert adımlarda müdahil olmasını tercih etmiyoruz." açıklamasında bulundu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.

AA