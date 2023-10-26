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Süper Lig 'in 10. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak diğer mücadelede ise Atakaş Hatayspor, Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak.

İki İstanbul ekibinin karşı karşıya geleceği müsabakada Kasımpaşa, İstanbulspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, saat 20.00'de başlayacak.

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