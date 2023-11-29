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TBF ile Proteinocean arasında iş birliği anlaşması yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Trendyol Süper Lig 'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakem ler belli oldu.

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