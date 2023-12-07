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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15. haftanın müsabaka programı şöyle:

Hafta, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Kritik müsabaka, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında saat 20.00'de Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.

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