Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla üst sıralara yükselen Kasımpaşa, geride kalan 3 maçta ise galibiyet elde edemeyerek 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 40 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bu sezon yalnızca 3 kez galibiyet sevinci yaşayan İstanbulspor ise 13 puanla son sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı.