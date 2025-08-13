Mide besinlerin belli bir süre tutulduğu ve gıdaların ayrıştırılarak sindirimin kolayca gerçekleştirilmesine yardımcı olan önemli bir organımızdır. Diyaframın altında, karın boşluğunun üst sol bölgesinde bulunan mide birden fazla kimyasal reaksiyonla desteklenen çalışma sistemine sahiptir.

Yaz aylarında sıcak ve nemli havanın etkisi uzayan geceler, değişen yemek saatleri mide ağrılarının artış göstermesine sebep olur. Düzensiz yemek yeme alışkanlıkları, hormonal faktörler, herhangi bir besin maddesine olan alerjik durum, stres gibi psikolojik sebepler, fazla alkol ve sigara tüketimi mide ağrısına sebep olarak gösterebilir.

Düzensiz Besleniyorsanız;

Midenin iç yüzünde bulunan mukoza tabakasının farklı olaylar sonucu iltihaplanması olayına Gastrit adı verilir. Özellikle yetişkin insanlarda çok sık rastlanan bir hastalık olarak bilinen Gastritin diğer hastalıklara nazaran daha yüzeysel etkileri ve sonuçları vardır. İlerlemesi sonucu daha derinlere nüfuz edebilir ve ülsere yol açabilir. Hastalığı tetikleyen en belirgin durum düzensiz beslenme ve yerli yersiz tüketilen geresiz alkol, sigara ve ürünlerdir.

Kronik gastrit kendini çok fazla belli etmez ve belirtileri kısa sürelidir. Mide iltihabı, kusma, şişkinlik, iştahsızlık belirtileri arasında yer alır. Akut gastritte midede yanmalar ve aşırı bir basınç ortaya çıkar. Alkol alımında mide ile teması sonrasında mide tahriş olabilir, delinme ve yaralanmalar meydana gelebilir.

Tedavi Temelinde Beslenme Kuralları Yatıyor

İlaç tedavisi mideyi onarmak ve aza indirmek amaçlı uygulanır. Hasta normale döndüğünde yediklerine ve içtiklerine dikkat etmelidir. Mide yeniden tahriş olabilir ve hastalık nüksedebilir. Diyet uygulamasında az yağlı besinler asitsiz içecekler tercih edilmelidir.

Mide asidinin aşırı üretimine bağlı olarak meydana gelen yaralar olan ülser, mide bölgesinde ağrı yanma ekşime gibi yakınmalarla kendini göstermektedir. Hasta kişi sürekli ağızda ekşimsi bir tat ile karşılaşır, dili normalden daha koyu renge bürünür, karnın üst kısmında ağrı ve acı hissi ortaya çıkar.

Hastalığın ikinci aşamasında baş dönmesi ve aşırı terleme gözlenir. Bu durumda doktora başvurmak önemlidir. Kusmalar başlar ve hastanın ağzından kan gelebilir. Bazı hastaların dışkılarında kanama görülebillir. Bu belirtilerde artık ilerlemiş bir durumu göstermekte olup bir an önce tedavisi başlanması gerekmektedir.

Tedaviye Erken Başlayın

Bu hastalık tedavi konusunda çok faza zorluk çıkarmamaktadır. Özellikle ilk aşamada teşhis konulur ve tedaviye erken başlanırsa hastalığın tedavisi erken zamanda ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Hastalığın durumuna göre başlangıçta ilaç tedavisi uygulanabilir. Tedavi sırasında ve sonrasında;

-Düzenli bir şekilde istirahat etmek

-Sigara, alkol ve çay gibi maddelerden olabildiğince uzak durmak ve sigaralı ortamda bulunmamak,

-Yemek saatlerinizi kaçırmamak bunu düzene sokmak

-Bağırsaklarınızın düzenli çalıştığından emin olmak oldukça önem taşır.