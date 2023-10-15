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İsrail 12 Ekim’de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı olarak hedef almış hizmet dışı kalmasına sebep olmuştu.

Haberde, "Pistler zarar gördü. Havalimanı da hizmet dışı kaldı." ifadesine yer verildi.

Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de Halep Havalimanın yerel saatle 23.35’te İsrail tarafından hava saldırısıyla vurulduğu iddia edildi.

AA’nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Halep'teki uluslararası havalimanı 3 ayrı roket saldırısıyla hedef alındı.

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