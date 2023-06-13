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Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir "düşman ateşi" sonucu düşmediği ifade edildi.

Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan "yoğun bakım tesislerine" sevk edildiği kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.

Nükleer silahlara yapılan küresel harcamalar 2022'de 82,9 milyar dolara çıktı

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