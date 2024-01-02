Haber: Damla Oya Erman

APSARA Milli Otoritesi'nin yaptığı bir basın açıklamasına göre, Angkor Arkeolojik Parkı'nda, Kamboçya'da bulunan Ta Prohm tapınak kompleksi üzerinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında altı adet kumtaşı heykel keşfedildi.

Ta Prohm, Khmer İmparatorluğu içinde Budizm'e adanmış ilk kral olan Jayavarman VII tarafından kurulan bir tapınak olarak bilinir. Jayavarman'ın 37 yıllık saltanatı boyunca geniş çaplı bir inşaat programı başlatarak bir dizi anıt ve kamusal altyapı oluşturduğu bilinmektedir.

Ta Prohm, 12. ve 13. yüzyılda Mahayana Budist manastırı olarak inşa edilen tipik "düz" Khmer tapınağı olarak tasarlanmıştır. Ancak, Khmer İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra tapınak terk edilmiş ve doğa tarafından geri alınmıştır.

Tapınak, 2000 yılında çekilen "Lara Croft: Tomb Raider" filminin bazı sahnelerine ev sahipliği yapmıştır. Son dönemde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, Ta Prohm'un güney girişinin altındaki bir platformun altında altı adet kumtaşı heykel ortaya çıkarıldı.

APSARA Otoritesi'nin Tapınakların Korunması ve Arkeolojisi Departmanı'ndan Neth Simon, "Heykeller, Ta Prohm'un güney kapısının enkazı altında bulundu" dedi. Bu heykeller arasında Buddha'nın bir naga (yılan) tarafından korunduğunu tasvir eden iki heykel, Avalokitesvara adlı bir bodhisattvayı gösteren bir heykel ve Buddha oymalarıyla süslenmiş bir mimari çatı kirişi bulunmaktadır.