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Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.

Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki 33 AOC 043 plakalı çekicinin arka kısmına çarptı.

Hasan Kılıçparlar idaresindeki 27 AHK 33 plakalı çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı 27 BMJ 57 plakalı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki 31 AKB 057 plakalı otomobillere arkadan çarptı.

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