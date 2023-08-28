Haber: Mert Osman Erman

Natkai'nin adı kendi güvenliği için değiştirildi.

Taliban, kendilerine karşı çıkan kadınlara sert bir şekilde müdahale ediyor.

Natkai, ülkesinde üniversiteye gitme şansının çok az olduğu halde, eğitimine devam etmeye kararlı olduğunu söylüyor.

Sonunda, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Üniversitesi'nde okuma fırsatı sunan bir burs kazandı. Bu burs, Emirli milyarder işadamı Şeyh Khalaf Ahmad Al Habtoor tarafından verildi.

Taliban, kadınları üniversiteye gitmekten men ettikten sonra, Aralık 2022'de Afgan kadınları için bu tür bursların duyurulduğu belirtiliyor. Toplamda 100 Afgan kadının bu bursları kazandığı BBC tarafından anlaşıldı. Bazı yurtdışında yaşayan Afgan öğrenciler zaten Dubai'ye gitmişlerdi.

23 Temmuz Çarşamba günü Natkai, ailesine veda edip havalimanına doğru yola çıktı.

Ancak umutları hızla söndü

"Taliban yetkilileri biletlerimizi ve öğrenci vizelerimizi görünce, kızların öğrenci vizeleriyle Afganistan'dan ayrılmalarına izin verilmedi," diyor, sesi kırılıyor.

Seyahatten alıkonuldu

Natkai, en azından 60 kızın havalimanından geri çevrildiği kişilerden biri.

BBC tarafından görülen fotoğraflar, siyah peçeler veya başörtüleri takmış genç kızların, şok ve yıkım içinde bagajlarının yanında durduklarını gösteriyor.

Taliban, kadınların tek başına seyahat etmesini yasakladı ve sadece eşleri veya erkek bir refakatçi (mahram) olarak adlandırılan kardeş, amca veya baba gibi bir erkek akrabalarıyla yurtdışına gitmelerine izin veriyor.

Ancak bu bile yeterli değildi

Natkai şöyle diyor: "Mahramı olan üç kız uçaktaydı." "Ancak Fazilet ve Erdem Bakanlığı yetkilileri onları uçaktan indirdi."

Öğrencilerin geri kalanı medya ile konuşmaktan çok korktukları için konuşamadılar. Kendisine Shams Ahmad adını taktığımız genç bir erkek kardeşi, kız kardeşini havalimanına kadar götürmüş ve yaşanan sıkıntıları anlatıyor.

"Üniversiteler burada kapatıldıktan sonra kardeşime burs yeni umut verdi. Umuduyla evden ayrıldı ama gözyaşları içinde döndü," diyor. "Tüm hakları elinden alındı."

Bay Ahmad, bazı kadınların hatta bir erkek refakatçiye vize için para bile borç aldığını ancak yine de durdurulduğunu söylüyor.

"Bazı kızlar o kadar çaresiz ve yoksul ki. Yabancı işler bakanlığı tarafından istenen belge doğrulama ücreti için 400 Afganis (4 pound; 5 dolar) bile yok." Dubai Üniversitesi ve Bay Al Habtoor kızların durdurulduğunu doğruladılar.

Bay Al Habtoor, eski adıyla Twitter'da İngilizce bir video mesaj yayınladı. Videoda, İslam'a göre erkekler ve kadınların eşit olduğunu söyleyerek Taliban yetkililerini eleştiriyor.

Videoda, havalimanında durdurulan bir Afgan kızının İngilizce ses kaydı da bulunuyor.

"Şu anda havalimanındayız ama maalesef hükümet bize Dubai'ye gitme izni vermiyor," diyor. "Mahramı olanlara bile izin vermiyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bize yardım edin."

Uluslararası tepki



Bu son Taliban eylemi, insan hakları grupları ve diplomatlar arasında hayal kırıklığı yarattı. "Bu, kızların ve kadınların eğitimlerini engellemek için onları hapis tutmanın ötesinde, Taliban'ın zaten inanılmaz bir seviyede sahip olduğu zalimliğin önemli ve endişe verici bir adımıdır," diyor Human Rights Watch'tan Heather Barr.

Eski Birleşmiş Milletler Afganistan gençlik temsilcisi Shkula Zadran, üniversitenin kızları umutsuzluğa düşürmemesi için bir mesaj paylaştı.

Taliban henüz herhangi bir açıklama veya açıklama yapmadı.

Fazilet ve Erdem Bakanlığı sözcüsü Mohammad Sadiq Akif Muhajir, olaydan haberdar olmadıklarını BBC'ye söyledi.

Taliban'ın üst düzey sözcüsü Zabihullah Mujahid de herhangi bir yorum yapmayı reddetti, seyahat ettiğini ve bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Natkai, umutsuzluk içinde

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de iktidara gelirken, liseden mezun oldu ve üniversite giriş sınavına hazırlanıyordu.

Natkai, hayallerini takip etmenin bir yolunu bulduğunu düşünüyordu. Taliban'a karşı hiçbir şey söylemediğini çünkü "kadınları kabul etmediklerini veya saygı göstermediklerini" söylüyor.

Dünyadan Afgan kızlarını ve eğitimlerini terk etmemesini istiyor.

"Nerede kız olmanın suç olduğu bir ülkede bu fırsatı kaçırdım. Çok üzgünüm ve ne yapacağımı veya başıma ne geleceğini bilmiyorum."