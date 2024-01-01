Yakup, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, son bir yılda gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Afganistan'da din adamları, cami, medrese veya çeşitli toplanma alanlarına yönelik saldırıları "yabancıların" gerçekleştirdiğini belirten Yakup, bu saldırılarda özellikle Tacikistan ve Pakistan vatandaşlarının yer aldığını kaydetti.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu "düzinelerce" Tacikistan ile 20'den fazla Pakistan vatandaşının öldürüldüğünü kaydeden Yakup, yüzlercesinin de tutuklandığını aktardı.

Yakup, son bir yılda Afganistan'daki saldırıların yüzde 90 oranında azaldığını vurgulayarak, terör örgütü DEAŞ ve Taliban yönetimine muhalif silahlı gruplara karşı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Pakistan hükümeti, kendi topraklarında meydana gelen ve çoğunu Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği terör saldırılarında, Afganistan vatandaşlarının da yer aldığını savunuyor.

Pakistan hükümeti, Taliban yönetiminin TTP'ye karşı tedbir almasını istiyor, ancak Taliban yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddederek, Pakistan'daki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Öte yandan, 2022'nin aralık ayında Kabil'de Çinlilere ait bir otele yönelik saldırıların, Tacikistan uyruklu kişilerce düzenlendiği duyurulmuştu.