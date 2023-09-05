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Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Galatasaray Kulübü, İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Tanguy Ndombele 'nin geçici transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu.

Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray 'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.

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