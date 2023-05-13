İSTANBUL - Bilfen Okulları Ortaokul İngilizce Bölümü’nün 7. Sınıf öğrencilerinin sunumlarıyla ve katılımlarıyla düzenlediği geleneksel Biltalks etkinliği, bu yıl P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Migros AŞ.’de Sürdürebilirlik Yöneticisi Murat Birsin’in de katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilere, kendilerini ve fikirlerini sahnede ifade etme şansı sunan BilTalks etkinliğinin teması daha “İyi bir gelecek ve dünya için “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’’ oldu. Öğrenciler, Birleşmiş Milletler’ in belirlediği sürdürülebilirlik hedefleri içerisinden kendi seçtikleri konuyla ilgili çözüm önerilerini konuklar, okul yöneticileri, veliler ve öğretmenleri ile paylaşma fırsatı buldular.

Sunum hazırlama sürecinde öğrenciler detaylı bir şekilde araştırmalarını yaparak hem seçtikleri konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi oldular, hem de kendi çözümlerini üreterek gelecekleri için önemli bir farkındalık kazanmış oldular. Etkinlik kapsamında öğrenciler İngilizce sunum becerilerinin yanı sıra 21. yy becerilerini de geliştirme şansı buldular.

HABER: ERCAN AYDIN