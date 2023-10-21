Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Konuşmaları"na katılan Ortaylı, Samsun'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehirlerin tarihlerinin zamanla kaybolduğunu dile getiren Ortaylı, şunları kaydetti:

"Bir şehirde hayatını geçirdiğin bir köşe senin kutsal alanındır. Bir şehrin hafızası yoksa o şehir değil. Mesela Polonya. Yıkıp gitti o Hitler. Ben gittiğimde restorasyonu hala devam ediyordu Polonya'nın. Belki hala devam ediyor. Ve orada bir olaya şahit oldum, gözlerim yaşardı. Bizde de gidiyor şehirler. İstanbul; nereye baksam gidiyor. Benim çocukluğumda Suriçi İstanbul'dan bir şey kalmamış. Onun için birçok şehir bu şekilde. Yaşadığınız tarih yok oluyorsa, biz o şehirde değiliz. O şehir de bizimle değil. Bu çok önemli."

Ortaylı, gençlere seyahat etmeleri, yeni yerler görmeleri tavsiyesinde bulundu.