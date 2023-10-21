İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolu polis noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.

Bursa'da 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan sürücü tedavisinin ardından tutuklandı Bursa'da 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan sürücü tedavisinin ardından tutuklandı

Yapılan aramada, araçta 21 bin 320 kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA