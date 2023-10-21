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Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada, araçta 21 bin 320 kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolu polis noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.

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