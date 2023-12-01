Right to Dream Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda kalesinde gördüğü 4 golle 6-1 yenildi ve lider geldiği Danimarka'dan üçüncü sırada döndü.

Son 5 resmi maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan İsmail Kartal'ın ekibi, sezon başındaki performansının gerisinde kaldı.

Trabzonspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetin ardından Ludogorets'e deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından ligde Adana Demirspor'la rakip sahadaki müsabakayı golsüz eşitlikle bitirdi.

Milli maç arasının ardından Süper Lig mücadelesinde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 kaybetti.

31 yıl sonra gelen en farklı yenilgi

Fenerbahçe, Avrupa maçlarındaki en farklı mağlubiyetini 17 Eylül 1975 yılında Portekiz deplasmanında Benfica'ya karşı 7-0'lık skorla almıştı.

Bu yenilgiden 3 yıl sonra 27 Eylül 1978'de Hollanda'da PSV Eindhoven'a 6-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, 4 Kasım 1992'de ise Çek ekibi Sigma Olomouc'a deplasmanda 7-1 yenildi.

Sigma Olomouc müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkan İsmail Kartal, bu karşılaşmanın 41. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. İsmail Kartal'ın ardından Hakan Tecimer ve Gerson da kırmızı kart gören diğer isimler olurken, 8 kişi kalan Fenerbahçe, rakibinden 7 gol yemişti.

Sigma Olomouc karşısında forma giyen İsmail Kartal, bu maçtan 31 yıl sonra Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak tarihi bir yenilgi daha yaşadı.

Sarı-lacivertli takım, 1992 yılındaki Sigma Olomouc karşılaşmasının ardından en farklı yenilgisini Danimarka'da aldı.

Savunmadaki eksikler, skoru etkiledi

Nordsjaelland deplasmanına Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Fred ve Zajc'tan yoksun gelen Fenerbahçe'de savunmadaki aksaklıklar dikkati çekti.

Sakatlığı bulunan Djiku, Becao, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra statü nedeniyle forma giyemeyen Samet Akaydin'in yokluğunda savunmada Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde forma giydi.

Uyum sorunu yaşayan bu isimler, Nordsjaelland hücumcularına çok fazla pozisyon verirken Fenerbahçe de tarihin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.

İrfan Can'dan tepki, Livakovic'ten özür

Nordsjaelland deplasmanında alınan farklı yenilginin ardından İrfan Can Kahveci, kendisine küfür ettiği iddia edilen taraftarla tartıştı. Milli futbolcuyu takım arkadaşları ve stattaki güvenlik görevlileri güçlükle sakinleştirdi.

Kalesinde 6 gol gören Dominik Livakovic ise müsabakanın ardından tribünleri tek tek dolaşarak sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

Trnava'yı yenerse gruptan çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk 3 maçını kazanarak 9 puana ulaşan Fenerbahçe, son 2 maçta aldığı yenilgilerle üçüncü sıraya geriledi.

Grupta son hafta Spartak Trnava'yı konuk edecek sarı-lacivertli takım, bu maçı kazandığı takdirde 12 puana ulaşarak gruptan çıkacak.

Ludogorets ile Nordsjaelland mücadelesinin beraberlikle sonuçlanması durumunda, Fenerbahçe 12 puana ulaşırsa grubu lider tamamlayacak.