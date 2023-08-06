Haber: Damla Oya Erman

Patlamanın doğrudan sonucu olarak yaklaşık 80,000 kişi hayatını kaybeder ve başka 35,000 kişi yaralanır. Radyasyonun etkileriyle yıl sonuna kadar en az 60,000 kişi daha hayatını kaybeder.

Atom bombasının Japonya'ya atılması II. Dünya Savaşı'nın sonunu işaret etse de, birçok tarihçi aynı zamanda Soğuk Savaş'ın başlangıcını da tetiklediğini savunuyor.

1940 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri, Nazi Almanyası'nın nükleer silahlar üzerinde araştırma yaptığı konusunda uyarıldıktan sonra bir atom silahı geliştirme çalışmalarına başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ilk başarılı testini gerçekleştirdiğinde (Temmuz 1945'te New Mexico çölünde bir atom bombası patlatıldı), Almanya zaten yenilgiye uğratılmıştı. Ancak Pasifik'teki Japonya'ya karşı savaş hala devam ediyordu.

Bazı danışmanları tarafından Japonya'ya yapılacak herhangi bir çıkarma girişiminin korkunç Amerikan kayıplarına neden olacağı konusunda uyarılan Başkan Harry S. Truman, savaşı hızlı bir şekilde sonlandırmak için yeni silahın kullanılmasını emretti.

6 Ağustos 1945 tarihinde, Amerikan bombardıman uçağı Enola Gay, Hiroşima şehri üzerine beş tonluk bir bomba attı. 15,000 ton TNT gücüne eşdeğer bir patlama, şehrin dört mil karesini enkaz haline getirerek 80,000 kişiyi anında öldürdü. Birkaç hafta içinde on binlerce kişi daha yaralanmalar ve radyasyon zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Üç gün sonra, başka bir bomba Nagazaki şehrine atıldı ve neredeyse 40,000 kişi daha öldü. Birkaç gün sonra, Japonya teslim olduğunu duyurdu.

Japonya'ya atılan iki atom bombasından bu yana, birçok tarihçi silahların iki amaçlı olduğunu ileri sürdü. İlk olarak, elbette, Japonya ile savaşı hızlı bir şekilde sonlandırmak ve Amerikan hayatlarını kurtarmaktı. İkinci bir amaç olarak ise, yeni kitlesel imha silahını Sovyetler Birliği'ne göstermekti.

Ağustos 1945'e gelindiğinde, Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler çok kötüleşmişti. Amerikan Başkanı Harry S. Truman, Rus lideri Joseph Stalin ve Winston Churchill (sonradan Clement Attlee tarafından değiştirildi) arasındaki Potsdam Konferansı, Hiroşima'nın bombalanmasından sadece dört gün önce sona ermişti.

Toplantı, Amerikalılar ve Sovyetler arasında suçlamalar ve şüphelerle doluydu. Rus orduları Doğu Avrupa'nın çoğunu işgal ediyorlardı. Truman ve birçok danışmanı, Amerika'nın atom bombası tekelinin Sovyetlerle diplomatik bir koz sunabileceğini umuyordu. Bu şekilde, Japonya'ya atılan atom bombası Soğuk Savaş'ın ilk ateşi olarak görülebilir.

Eğer Amerikan yetkilileri gerçekten atom bombasını diplomatik avantaj için kullanabileceklerine inanıyorlarsa, planlarını uygulamak için pek zamanları yoktu. 1949'a gelindiğinde, Sovyetler kendi atom bombalarını geliştirmiş ve nükleer silahlanma yarışı başlamıştı.