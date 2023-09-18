Haber: Damla Oya Erman

18 Eylül 1793 tarihinde bu tarihi olay gerçekleşmiştir. Binanın tamamlanması neredeyse bir yüzyıl sürmüş, mimarlar değişmiş, İngilizler tarafından yakılmış ve Amerikan İç Savaşı sırasında kullanılmıştır. Bugün, ünlü dökme demir kubbesi ve Amerikan sanatının önemli koleksiyonuyla Kongre Binası, 19. ve 20. yüzyıllarda geliştirilen altı Kongre ofis binası ve üç Kongre Kütüphanesi binasını içeren Kongre Kompleksi'nin bir parçasıdır.

Genç bir ulus olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kalıcı bir başkenti yoktu ve 1791'den önce Baltimore, New York ve Philadelphia dahil olmak üzere sekiz farklı şehirde Kongre toplandı. 1790 yılında Kongre, Başkan Washington'a federal hükümet için kalıcı bir ev seçme yetkisi veren Konut Yasasını kabul etti. Bir sonraki yıl, Washington, Maryland ve Virginia tarafından sağlanan araziden oluşacak olan Columbia Bölgesi'ni seçti.

Washington, başkent şehrinin gelişimini denetlemesi için üç komisyoneri seçti ve onlar da Fransız mühendis Pierre Charles L'Enfant'ı tasarımı yapmakla görevlendirdi. Ancak, L'Enfant komisyonerlerle anlaşmazlık yaşadı ve 1792 yılında görevden alındı. Daha sonra bir tasarım yarışması düzenlendi ve bir İskoçyalı olan William Thornton, Kongre Binası için kazanan tasarımı sundu. Eylül 1793'te Washington, Kongre Binası'nın temelini attı ve uzun inşaat süreci, bir dizi proje yöneticisi ve mimarın katılımını gerektirdi.

1800 yılında Kongre, Capitol'ün kuzey kanadına taşındı. 1807'de Temsilciler Meclisi, binanın güney kanadına taşındı ve bu kanat 1811'de tamamlandı. 1812 Savaşı sırasında İngilizler Washington, D.C.'yi işgal etti ve Capitol'ü 24 Ağustos 1814'te ateşe verdi. Bir yağmur fırtınası binayı tamamen yok olmaktan kurtardı. Kongre, 1815 ile 1819 yılları arasında yakındaki geçici yerlerde toplandı. 1850'lerin başında, Kongre üyelerinin sayısının artmasını karşılamak için Capitol'ün genişletilmesi çalışmaları başladı. 1861'de, Capitol, Birlik birlikleri tarafından hastane ve kışla olarak kullanılması nedeniyle inşaat geçici olarak durduruldu. Savaştan sonra, binanın genişlemesi ve modern güncellemeleri gelecek yüzyıla kadar devam etti.

Bugün, her yıl 3 ila 5 milyon kişi tarafından ziyaret edilen Capitol, 540 odası bulunmakta ve yaklaşık dört dönümlük bir alanı kaplamaktadır.