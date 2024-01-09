Haber: Damla Oya Erman

Bill Kincaid ve Jeff Robbin adlı iki eski Apple çalışanı, SoundJam MP adlı bir MP3 çalar geliştirmişlerdi. 2000 yılında Apple, onları ve ortakları Dave Heller'ı tekrar bünyesine alarak, Apple bilgisayarlarıyla birlikte gelecek benzer bir çalar üzerinde çalışmalarını istedi. iTunes'ın ilk versiyonu, dijital eğlence dünyasında yeni bir çağın başlangıcına denk gelen 2001'in erken dönemlerinde görücüye çıktı.

iTunes, 2001 yılında piyasaya sürülen iPod ile birlikte müzik endüstrisine yepyeni bir bakış açısı getirerek tüketicilere geniş müzik kütüphanesini basit ve taşınabilir bir şekilde dinleme imkanı sundu. Şık tasarımı ve basitleştirilmiş kullanıcı deneyimiyle iTunes, CD'leri yakmayı ve dijital müzik dosyalarını yönetmeyi kolaylaştırdı.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs, iTunes'ın müzik endüstrisindeki başarısında önemli bir rol oynadı. Müziğin daha önce hiç olmadığı kadar erişilebilir olduğu bir dönemde, ancak internet korsanlığı nedeniyle kayıt şirketlerinin zarar gördüğü bir ortamda, Jobs, beş büyük kayıt şirketiyle anlaşarak içeriklerini iTunes üzerinden satma kararı aldı. Bu strateji, yasal ve karlı olmasıyla birlikte, iPod gibi eşlik eden ürünün kült etkisiyle birleşince iTunes, büyük bir başarı elde etti.

iTunes Store hızla internetin önde gelen pazar yerlerinden biri haline geldi ve sadece müzik değil, aynı zamanda müzik videoları, TV şovları, filmler, uygulamalar ve podcast'ler için de bir platform sundu. Sanatçılar, özel single'lar kaydetmek ve albümlerini iTunes üzerinden erken yayınlamak için bu platformu kullanırken, iTunes Müzik Festivali de 2007'den 2016'ya kadar popüler bir etkinlik oldu.

iPhone'un 2007'de iPod'u geride bırakmasına rağmen, iTunes Store önemini korudu, ancak Spotify gibi abonelik tabanlı akış hizmetleri iTunes'ın yerini almaya başladı. Apple, bu değişime cevaben 2015 yılında iTunes ile uyumlu ancak ondan bağımsız olan Apple Music'i başlattı. 3 Haziran 2019'da Apple, iTunes'ın en son Mac işletim sistemi sürümüne dahil edilmeyeceğini duyurdu.

Şarkı başına ödeme dönemi sona ermiş olabilir, ancak iTunes'ın müziğe ve dijital içerik tüketimine büyük bir etkisi oldu. Program, müziği neredeyse siyah bir pazardan çıkararak müzik endüstrisinin önemli bir parçasına dönüştürdü ve net, kullanıcı dostu formatıyla dijital ses ve video içeriği tüketme alışkanlıklarını kökten değiştirdi.