Haber: Damla Oya Erman

Gitarlar zaman içinde fiziksel kısıtlama ile bakır, tahta ve orkestral telli çalgılardan oluşan topluluklarda kullanım için uygun olmayan bir hale geldi.Akustik gitar oldukça sessizdi.

Gitarı ve popüler müzikteki yerini değiştiren ve nihayetinde popüler müzik haline getiren şey, titreşen bir gitar telinin sesini elektriksel bir sinyale dönüştürme yönteminin geliştirilmesiydi. Bu sinyal daha sonra büyük bir ses düzeyinde yükseltilip tekrar duyulabilir sese dönüştürülebilirdi.

Elektro gitar, cazı, blues'u ve country müziğini devrim yapan ve sonradan rock and roll'un yükselmesini mümkün kılan enstrüman 10 Ağustos 1937 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi tarafından onaylandı ve Patent #2.089.171, Rickenbacker Frying Pan adıyla bilinen bir enstrüman için G.D. Beauchamp'a verildi.

Elektro Teller enstrümanı G.D. Beauchamp, Los Angeles ve Kaliforniya'daki Electro String Enstrüman Şirketi'nin ortağı olarak, Frying Pan üzerindeki patenti için beş yıldan fazla bir süre harcadı. Bu, 19. yüzyıla dayanan bir mühendislik yeniliğine dayanan elektrikli gitarın geliştirilmesi sürecini geciktiren endişe duyulması sebebiyle de ertelenen bir süreçti.

Bir titreşen tel bir manyetik alan içine yerleştirildiğinde, o telin titreşimleri tarafından yaratılan ses dalgalarını "alıp" bu dalgaları elektrik akımına dönüştürmek mümkündür. Ancak bu cümledeki "tel" kelimesini "zar" kelimesiyle değiştirirseniz, aynı zamanda bir telefonun nasıl çalıştığının bir açıklamasını da elde etmiş olursunuz.

Bu nedenle, Beauchamp'ın patent başvurusu, hangi bireysel iddialarının gerçekten yeni ve hangilerinin sadece mevcut patentlerin yeni uygulamaları olduğunu netleştirmek için birden fazla kez revize edilmek zorunda kaldı.

10 Ağustos 1937 tarihinde Patent Ofisi, Beachamp'ın iddialarının çoğunu onayladı.Özellikle Frying Pan'in "manyetik alıcı"sının benzersiz tasarımıyla ilgili olanları... Bu manyetik alıcı, modern bir elektro gitarda olduğu gibi tellerin altında değil, çelik tellerin tabanını bilezik gibi saran ağır bir elektromanyetizm içeriyordu.

Ne yazık ki, Electro String Corporation için, Beauchamp'ın özel icadı uzun süredir çeşitli rakiplerin yenilikleri tarafından eskimiş durumdaydı. Bu nedenle, 1937 yılındaki bu gün verilen patent, ekonomik değerinden ziyade daha büyük tarihsel bir öneme sahipti.