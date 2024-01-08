Haber: Damla Oya Erman

Başkan John F. Kennedy dahil olmak üzere 2,000'den fazla davetli, bu ünlü tabloyu görmek için o akşam galeriye akın etti. Sergi, ertesi gün halka açıldı ve üç hafta boyunca tahmini 500,000'den fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Tablo daha sonra New York City'deki Metropolitan Sanat Müzesi'ne taşındı ve burada başka bir milyon kişi tarafından görüldü.

Büyük İtalyan Rönesans ressamı Leonardo da Vinci, Monalisa'yı, zengin Floransalı vatandaşı Francesco del Gioconda'nın eşinin portresini, 1504 yılında tamamladı.

Tablo, La Gioconda olarak da bilinir ve gizemli bir yüz ifadesine sahip kadın figürünü, önünde bir vizyoner manzara bulunan bir şekilde tasvir eder. İlk Lady Jacqueline Kennedy ve Fransız kültür bakanı Andre Malraux, tablonun Paris'teki Louvre Müzesi'nden Amerika'ya ödünç alınmasını düzenledi.