Haber: Damla Oya Erman

Japon girişimci Fusajiro Yamauchi tarafından Kyoto merkezli bir kart şirketi olarak kurulan Nintendo, o zamanlar Nintendo Koppai adını taşıyordu.



Şirketin ilk işi, Hanafuda adı verilen oyun kartlarını üretmek ve satmaktı. Ancak, Nintendo'nun gerçek çıkışı daha sonra gerçekleşecekti.

Nintendo'nun tarihi, 1981 yılında Donkey Kong adlı bir arcade oyununun piyasaya sürülmesiyle yeni bir döneme girdi. Bu oyun, Nintendo'nun elektronik ve video oyun endüstrisindeki varlığını daha geniş kitlelere duyurmasını sağladı.

Donkey Kong'un başarısının ardından, Nintendo bir dizi unutulmaz karakter ve oyun serisi yarattı. Mario, Zelda, Metroid ve daha birçok efsanevi karakter ve oyun, Nintendo'nun oyun endüstrisindeki etkisini derinleştirdi.

Nintendo, yıllar içinde konsol pazarında da büyük bir oyuncu haline geldi. Nintendo Entertainment System (NES), Super Nintendo Entertainment System (SNES), Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U ve son olarak Nintendo Switch gibi konsollarıyla oyunseverlere benzersiz deneyimler sunmaya devam etti. Ayrıca taşınabilir oyun konsollarıyla da mobil oyun dünyasında adından sıkça söz ettirdi.

Bugün Nintendo, yaratıcılığı, oyun geliştirme becerisi ve bağlı bir oyuncu kitlesiyle dünya çapında bir fenomen haline geldi. 134 yıldır süren bu heyecan verici yolculuğun ardında, Fusajiro Yamauchi'nin kart şirketi kurduğu bu tarihi gün yatmaktadır. Nintendo'nun geçmişi, şimdiye kadar oyun dünyasına katkıda bulunmuş ve milyonlarca oyuncuyu eğlendirmiş bir şirketin hikayesini anlatıyor.