Haber: Damla Oya Erman

Sputnik adlı uzay aracı, Rusça'da "dost yolcu" anlamına gelen kelimenin bir versiyonu olan "Sputnik" adı verilen bu araç, Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki Tyuratam fırlatma üssünden Moskova saatiyle 22:29'da fırlatıldı.

Sputnik, 22 inç çapında ve 184 pound ağırlığındaydı ve her saatte bir saat 36 dakika süresince Dünya'nın etrafını dolaşıyordu. Saatte 18,000 mil hızla seyahat eden Sputnik'in eliptik yörüngesi, 584 mil uzaklıkta olan apojisi (Dünya'ya en uzak noktası) ve 143 mil uzaklıkta olan perijesi (en yakın nokta) ile karakterize ediliyordu. Gündoğumundan önce veya günbatımından sonra dürbünle görülebilen Sputnik, amatör telsiz operatörleri tarafından alınabilen yeterince güçlü radyo sinyalleri gönderiyordu. Amerika'da bu tür ekipmana sahip olanlar, Sovyet uzay aracı Amerika'nın üzerinden birkaç kez geçerken hayranlıkla dinliyorlardı. Ocak 1958'de Sputnik'in yörüngesi, beklenildiği gibi bozuldu ve araç atmosferde yanarak yok oldu.

Resmi olarak Sputnik, yapay uyduların Dünya ve güneş sistemi üzerindeki çalışmaları incelemek için uygun olacağını ilan eden Uluslararası Jeofizik Yılı ile uyumlu olarak fırlatıldı. Ancak, birçok Amerikalı, Sovyetlerin yeni roket ve uydu teknolojisinin daha karanlık amaçlar için kullanılacağından korkuyordu, çünkü bu teknoloji görünüşe göre ABD'nin uzay çabasının önünde büyük adımlar atmıştı. Sputnik, planlanan ilk ABD uydusunun yaklaşık 10 katı büyüklüğündeydi ve bu uydunun bir sonraki yıl fırlatılması planlanmıştı. ABD hükümeti, askeri ve bilimsel topluluğu Sovyetlerin teknolojik başarısı karşısında hazırlıksız yakalandı ve Sovyetler'i yakalamak için birleşik çabaları, "uzay yarışı"nın başlangıcını işaret etti.

İlk ABD uydusu olan Explorer, 31 Ocak 1958 tarihinde fırlatıldı. Bu tarihe kadar Sovyetler, Sputnik 2 ile bir köpeği yörüngeye göndererek başka bir ideolojik zafer elde etmişlerdi. Sovyet uzay programı, 1950'lerin sonları ve 1960'ların başlarında bir dizi uzay ilki daha elde etti: İlk insan uzaya çıkan, ilk kadın, ilk üç erkek, ilk uzay yürüyüşü, ayı vuran ilk uzay aracı, ayı yörüngeye alan ilk uzay aracı, Venüs'e çarpan ilk uzay aracı ve ayın yüzeyine yumuşak iniş yapan ilk araç. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Temmuz 1969'da Apollo Ay iniş programı ile uzay yarışında büyük bir sıçrama yaptı ve Apollo 11 astronotlarını Ay'ın yüzeyine başarıyla indirdi.