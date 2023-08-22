Ankara

Çok partili siyasi yaşamın ilk sivil cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi adına önemli girişimlerde bulunan Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 37 yıl geçti. Bursa'nın Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde 1883'te dünyaya gelen Bayar, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Daha sonra, Bursa İpek Meslek Yüksekokulu ile College Francais de l'Assomption'da eğitim gören Bayar, hukuk ile bankacılık alanlarında çalıştı.



Celal Bayar, Milli Mücadele yıllarında "Galip Hoca" takma adıyla halkı bilinçlendirerek ülkenin işgalini engellemek için çalıştı ve bu gayretleri nedeniyle Milli Mücadele'nin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün takdir ettiği isimler arasında yer aldı. Cumhuriyet'in kurulmasının ardından İktisat Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığı görevlerini üstlenen Bayar, İş Bankasının kuruluşunda önemli rol oynadı ve 1932'ye kadar bankanın genel müdürlüğünü yaptı.



Bayar, 1937-1939 arasında başbakanlık yaptı, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefat etmesinin ardından ise aralarında görüş ayrılıkları olmasına rağmen İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesini destekledi. Çok partili siyasi yaşama geçilmesiyle 1946'da Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan ile Demokrat Parti'yi (DP) kuran Bayar, 22 Mayıs 1950'de Türkiye'nin üçüncü cumhurbaşkanı seçildi.



Bayar ve arkadaşlarının "Yeter söz milletin" sloganıyla çıktıkları yol, 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle son buldu. Cumhurbaşkanı Bayar ile diğer hükümet üyeleri, tutuklanarak Yassıada'ya hapsedildi. Yassıada'daki yargılamaların ardından 15 Eylül 1961'de idama mahkum edilen Bayar, kararın yaş haddi nedeniyle müebbet hapis cezasına çevrilmesi nedeniyle Kayseri Bölge Cezaevi'ne nakledildi ve 7 Kasım 1964'te rahatsızlığı nedeniyle serbest bırakıldı. Celal Bayar, 22 Ağustos 1986'da İstanbul'da vefat etti.



Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tatbikatına katıldı. (Arşiv-01.01.1950)