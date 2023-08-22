İSTANBUL AA- Oyuncu ve 2017 Kickbox Dünya Şampiyonu Kılıç, filmin hazırlık ve çekim sürecini AA muhabirine anlattı.

Çekimlerden önce yaklaşık 3 ay ön hazırlık yaptıklarını belirten Kılıç, "Çekimler 2 hafta sürdü. Zorlu bir süreç oldu. Çok yorulduk açıkçası. Aksiyon yapmak kolay değil. Herkes aksiyon yapıyor ama 5 tane dünyanın en iyi dövüşçüsü işin içinde olunca biraz yordu bizi çünkü dövüşçüler sinematiği bilmiyordu. Set bazen gerçek dövüş gibi oldu, gerçek darbeler aldık." diye konuştu.

Dünyada ilk kez 6 şampiyon dövüşçü bir arada

Türkiye'de ve dünyada ilk defa 6 şampiyon dövüşçünün aynı projede yer aldığına dikkati çeken Kılıç, "Bu fikir yönetmenimiz Bülent hocaya ait. Yazdığı hikayede 6 dövüşçü vardı. Filmin gerçekçi olması için gerçek dövüşçüleri bir araya getirdi." ifadelerini kullandı.

Selçuk Kılıç, filmin dövüş konulu diğer yapımlardan farklı olduğunun altını çizerek, "Projemiz diğer dövüş filmleriyle kıyaslanamaz. Bizim proje kesinlikle daha üstün. Çünkü sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ilk bu. Dünyanın en iyi 6 dövüşçüsü hiçbir zaman aynı projede yer almadı. İşin güzel olduğuna inanıyorum. Beklentimiz yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin devamının geleceğini vurgulayan Kılıç, devam filmlerinde aksiyonun John Wick tarzında olacağını ve dış mekanlarda daha kapsamlı aksiyon sahnelerinin sinemaseverleri beklediğini kaydetti.

"Kendimi aksiyonda kanıtladığımı düşünüyorum"

Kılıç, filmde rol alan oyuncuların da alanlarındaki başarılarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Aslıhan Karalar ile başrolde oynuyoruz. Aslıhan da benim gibi kendini kanıtlamış bir isim. Hatta benim dünya şampiyonu olduğum yıl, kendisi de Best Model Dünya Güzeli olmuş. Bu çok güzel bir tesadüftü benim için. Oyuncu arkadaşlarımla çok güzel anlaştık. Kubilay Penbeklioğlu, Cansu Fırıncı, Hülya Dikenli ve sayamadığım daha birçok başarılı oyuncumuz var. Hepsi kendini kanıtlamış oyuncular. Benim için de çok güzel bir tecrübe oldu."

Aksiyon oyuncusu olarak sinema dünyasından örnek aldığı isimlere de değinen Kılıç, "Aksiyonun en iyisi benim zaten. Kendimi de bu konuda kanıtladığımı düşünüyorum. Spor camiasında sporcu kimliğimle dünya şampiyonu oldum, altın kemeri ülkeme getirdim." dedi.

Yapımcılığını Starworks Productions'un üstlendiği, Atilla Barışer'in yazıp, Bülent Terzioğlu'nun yönettiği Para Konuşur, 1 Eylül'de vizyona girecek.

Selçuk Kılıç'ın başroldeki "Pars" karakterini oynadığı yapımda "Asena"yı Aslıhan Karalar, "Kafkas"ı Kubilay Penbeklioğlu, "Patron"u Kaan Yılmaz, "Doktor" karakterini ise Cansu Fırıncı canlandırıyor.