Kırmızı-beyazlı tribünlerle 8 yaşında tanışan 41 yaşındaki İbrahim Taşçeker, 17 yaşında katarakt rahatsızlığıyla görme yeteneğini kaybetmesine rağmen takımını hiç yalnız bırakmadı.

İbrahim, görme yetisini kaybettikten sonra da kendisine adeta göz olan ve maçları dakika dakika anlatan fiziksel engelli ağabeyi Hayri ile Gazi Stadı'nın yolunu tutmaya başladı.

Zamanla "kırmızı-beyaz" sevdaya dönüşen futbol tutkularıyla dikkati çeken iki kardeş, yaz kış demeden tribünlerdeki yerlerini alarak Nevşehir Belediyespor'un maçlarını takip ediyor.

İbrahim Taşçeker: "Nevşehirspor'un sevdalısıyım"

Görme engelli İbrahim Taşçeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözlerini kaybetmesinin yüreğindeki futbol aşkına engel olmadığını söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın talimatıyla protokol tribününde kendileri için ayrılan koltuklarda maçları takip ettiğini anlatan Taşçeker, "Nevşehirspor'un sevdalısıyım. Yaz kış tüm maçlara geliyorum. Ağabeyim bana pozisyonları anlatıyor, gol olunca beraberce seviniyoruz. Ağabeyim benim gözüm oluyor. Gözlerim görürken deplasmanlara da gidiyordum. Nevşehir Belediyespor'u amatörde, Bölgesel Amatör Lig'de de izledik, şimdi 3. Lig'de izliyoruz. Takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istiyorum." diye konuştu.

Hayri Taşçeker: "Heyecanımız birlikte kat kat artıyor"

Belediyede işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Hayri Taşçeker ise çocukken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle bir bacağının aksadığını ve yüzde 55 engelli olduğunu söyledi.

Kardeşiyle Nevşehir Belediyespor'un kendi sahasındaki karşılaşmaları heyecanla beklediklerini anlatan Taşçeker, hiçbir maçı kaçırmadıklarını dile getirdi.

Hayri Taşçeker, kardeşi ile zaman zaman tezahüratlara eşlik ettiklerini belirterek, "Maçtan önce İbrahim'i arıyorum, hazır olduğunda evden alıyorum. Stada gelip maç saatini bekliyoruz. Ona, korner oldu, penaltı oldu, kırmızı kart gösterildi diye anlatıyorum. Pozisyonları bildiği için o da kafasında canlandırıyor. Heyecanımız birlikte kat kat artıyor. Nevşehirspor, bizim için küçüklükten beri var olan bir sevda." ifadelerini kullandı.

AA