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ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.

Demir, mesajında, "Tayfun füzemizin yeni test atışı nı başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Türk öğrenciler, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ödül kazandı

Türk öğrenciler, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ödül kazandı

RİZE AA- Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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