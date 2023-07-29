Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un doğum günü, dün ülke genelinde yapılan törenlerle kutlandı. Dünyanın en zengin kralı olarak bilinen Vajiralongkorn, sabah saatlerinde başkent Bangkok'ta bulunan Büyük Saray'da halkla buluştu.

Kral Vajiralongkorn, daha sonra düzenlenen dini ve resmi törenlere katıldı. Resmi kutlamalarda Kral'a kız kardeşi Prenses Chulabhorn Srisavangavadhana, Kral'ın ikinci kız kardeşi Prenses Maha Chakri Sirindhorn, Kral'ın kızı Prenses Sirivannavari Nariratana ve Kraliçe Suthida eşlik etti.

Kral Vajiralongkorn adına Büyük Saray bahçesinde düzenlenen resmi törende, geçici Başbakan Prayut Chan-o-cha, hükümet yetkilileri ve resmi davetliler de yerini aldı.

71’inci doğum günü konuşmasında doğum günü nedeniyle dar gelirli halka yönelik yardım kampanyası başlattığını açıklayan Kral, ayrıca Taylandlılara öğütler verdi.

Bilgeliklerini sadece kendi iyilikleri için değil, başkalarının da yararına olanı yapmaya çağırdı.

HABER:METE YILMAZ