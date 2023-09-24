Taiwan News'ün haberine göre, 22 Eylül'de Ada'nın güneyindeki Pingtung vilayetinde golf topu üretilen fabrikada çıkan yangında yaralananlardan 2'si yaşamını yitirdi. Ayrıca itfaiye ekipleri, son 24 saatte 2 kişinin daha cesedine ulaştı.

Yangında can kaybı sayısı 9'a çıkarken, 98 kişinin yaralandığı, 1 kişiden ise halen haber alınamadığı kaydedildi.

Söndürme çalışmaları sırasında yaşanan patlamalar, can kaybı ve yaralanmaların artmasına yol açtı. Patlamaların, itfaiyecilerin sıktığı suyun kimyasal maddelerle tepkimeye girmesi sonucu ortaya çıktığı iddiası, yetkililerce yalanlandı.

Yangında hayatını kaybedenlerden 4'ünün, alevlere müdahale eden itfaiyeciler olduğu bildirildi.

AA