Ankara

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik sürdürdüğü saldırıların durdurulması için diplomatik girişimlerine devam ediyor. Bu kapsamda katıldığı uluslararası toplantılarda Gazze'de çoğu çocuk ve kadın binlerce sivilin öldürüldüğü saldırıların sona erdirilmesi için çağrıda bulunan Kurtulmuş, ikili görüşmelerinde de muhataplarına yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamaları mesajını iletiyor.

Kurtulmuş, yarın Meclis'te konuk edeceği Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh'la bölgedeki son durumu görüşecek. Türkiye'nin bölgeye insani yardımların ulaştırılması için sürdürdüğü çalışmaların ele alınacağı görüşmenin gündeminde İsrail'in hastanelere ve mülteci kamplarına düzenlediği bombalı saldırıların bir an önce sonlandırılması için uluslararası platformlarda yürütülecek ortak çabalar da bulunacak.

Fettuh'un Türkiye temasları kapsamında hükümet yetkilileriyle de görüşmelerde bulunması bekleniyor.