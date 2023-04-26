PRAG AA- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da, Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil ile bir araya geldi. Prag Kongre Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliği ve AB'nin genişleme politikası ele alındı.

Görüşmede Şentop, "Kritik zamanlarda verilecek kararlar önemli. AB'nin, bölgede ve dünyada yaşanan gelişmeler konusunda tepki göstermekte kararsız ve geç davrandığını düşünüyorum. Zamanında etkili tepki göstermek önemli. Moldova ve aynı şekilde Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyelik süreci ile ilgili adım daha önceleri atılabilirdi; olmadı. Şu anda benzer bir durumu Balkanlar için görüyorum. Balkanlar'ın Avrupa Birliği üyeliği için zamanında ve etkili kararlar alınamadığını görüyorum. Avrupa Birliği, daha hızlı daha etkili ama realiteye uyan kararlar almalı. Türkiye ile ilişkiler de en önemli örnek bu bağlamda. AB'nin, Türkiye ile ilişkileri stratejik kararlardır; bu konuların Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin ya da Yunanistan’ın bazı dar açılı perspektiflerine endeksleyerek feda edilmesi büyük hatadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir an önce Ukrayna'nın kabul edeceği bir barış sağlanmalı"

Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesini istediğini belirten Şentop, "Bir an önce adil, Ukrayna'nın kabul edeceği bir barış sağlanmalı. Biz bunun için gayret göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İsveç'in NATO üyeliği konusuna değinen Şentop, Türkiye'nin talebinin çok net olduğunu vurguladı. Şentop, "Türkiye'nin talebi, kendi güvenliğini tehdit eden PKK/PYD terör örgütlerinin müttefik olmak isteyen ülkeler tarafından desteklenmemesidir. Bu süreçte İsveç'ten somut adımlar atmasını bekliyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz." dedi.