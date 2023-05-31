Seçim bölgelerindeki seçim kurullarından mazbatalarını aldıktan sonra TBMM'ye gelen milletvekilleri, Türk bayrakları ve TBMM flamalarıyla süslenen Şeref Holü’ne geçerek kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. İlk olarak mazbatasını teslim eden milletvekilleri, daha sonra Genel Kuruldaki oylama ve yoklamalar için parmak izi veriyor.

Kayıt işleminin ardından milletvekili rozeti takdim edilen parlamenterler, daha sonra 28. Dönem TBMM Albümü için de fotoğraf çektiriyor.

28. Dönem'in ilk kaydı kadın milletvekilinden

TBMM'de, 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimin ardından 28. Dönem'in ilk kaydını MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy yaptırdı.

Meclis'e eşi Prof. Dr. Emin Ersoy ile gelen Ayşe Sibel Ersoy'u görevliler çiçek ve çikolata ile karşıladı.

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Ersoy, ilk gelen milletvekili olduğunu bilmediğini ifade ederek, "Geliyorlardır diye düşündüm. Bölge olarak seçim de kesinleştiği için dün akşam Ankara'ya geldim. Erken gelmişim. Güzel oldu." sözlerini sarf etti.

Açıklamanın ardından Ersoy'a rozetini eşi Prof. Dr. Emin Ersoy taktı.

En genç milletvekilinin kayıt heyecanı

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TBMM'nin en genç üyesi seçilen 25 yaşındaki AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Meclis'te kaydını yaptırdı. Zehranur Aydemir, önce Ankara Adliyesi'ne giderek mazbatasını aldı. Aydemir'i, iki ay önce evlendiği Ömer Aydemir ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri yalnız bırakmadı.

Mazbatasını alan Aydemir'in sonraki durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Meclisin en genç üyesi, kayıt sırasında da özel olarak karşılandı. Meclis kayıt personeli, Aydemir'i bir buket çiçek ve çikolatayla karşıladı.

Mazbatasını teslim eden Aydemir, ardından parmak izi verdi. Kayıt işlemlerini tamamlayan Aydemir'e rozetini eşi Ömer Aydemir taktı.

Yeşil sahalardan Meclis'e

Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, İYİ Parti Konya Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Karaman'ın kayıt işlemlerinin ardından milletvekili rozetini eşi Pınar Karaman taktı.

Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu da TBMM'de

TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle tanınan oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu da Meclise giren isimler arasında yer aldı. Yenişehirloğlu, 28 yıl boyunca da ceza avukatlığı yaptığını açıkladı.

Rozetini İstiklal Madalyalılar Derneği Genel Başkanı taktı

CHP Ankara Milletvekili İdris Şahin'e kayıt işlemlerinin ardından rozetini İstiklal Madalyalılar Derneği Genel Başkanı Torun Mengüloğlu taktı.

Meclis'e kayıt için 6 aylık torunuyla geldi

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Erdemir kayıt yaptırmaya 6 aylık torunu Salih ve ailesiyle birlikte geldi. Salih'in ilk torunları olduğunu belirten Eldemir, Meclis çalışmaları yoğun olacağı için torununu özleyeceğini belirtti.

Mustafa Sarıgül 36 yıl sonra yeniden Meclis'te

En son 1987 Genel Seçimleri'nde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den Meclis'e giren Mustafa Sarıgül, 36 yıl önce veda ettiği parlamentoya, 14 Mayıs'taki Genel Seçimlerde CHP Erzincan Milletvekili olarak yeniden döndü.

Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek de TBMM'de

1991 Genel Seçimlerinde Refah Partisi Ankara Milletvekili olarak meclise giren, 1994 yerel seçimlerinde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve üst üste 5 kez bu görevi yapan, Ankara’nın en uzun süreli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek de AK Parti Ankara Milletvekili olarak seçildi.

Amca ve yeğen milletvekili olarak TBMM'ye girdi

Diyarbakırlı Ensarioğlu ailesinden Salim Ensarioğlu'nun İYİ Parti'den, yeğeni Galip Ensarioğlu ise AK Parti'den milletvekili oldu. Eski bakanlardan, İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu İstanbul'dan, yeğeni Galip Ensarioğlu da AK Parti Diyarbakır Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Görme engelli milletvekili

CHP Antalya Milletvekili görme engelli Serap Yazıcı Özbudun da TBMM'ye kaydını yaptırdı. Rozetini Özbudun'a ablası İnci Güçlü Özbudun taktı.

"Erbakan" yeniden Meclis'te

Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, Meclise ilk kez giren isimlerden oldu. Kaydını yaptıran Erbakan'ın rozetini, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sacit Günbey taktı.

Şeref Holü yöresel lezzetlere ev sahipliği yaptı

28. Dönem'de milletvekili seçilen bazı parlamenterler kayıt yaptırmaya geldikleri Meclis'te yöresel ürünlerden ikram etti.

Milletvekilleri kayıt işlemlerinin ardından Meclis çalışanları ve gazetecilere Tokat çöreği, Çorum leblebisi, Mevlana şekeri, ayvalı Türk kahvesi, fındık, çilek, Rize çayı, mesir macunu, cezerye, Beypazarı baklavası, Bingöl kavurması, Gaziantep baklavası, badem şekeri ve cevizli sucuk, Osmaniye yer fıstığı gibi yöresel ürünler ikram etti.

AA