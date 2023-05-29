Ankara

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi.

Ömüraliyev, mektubunda, "Türk Devletleri Teşkilatı ve şahsım adına 28 Mayıs'ta düzenlenen Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiğiniz zaferden dolayı en içten tebriklerimi arz ederim." ifadesini kullandı.

Seçimlerin, uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesinin, uluslararası kuruluşlar ve dünya medyası tarafından izlenmesinin Türkiye’nin uluslararası toplum için güvenilir ve sorumlu bir ortak olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Ömüraliyev, şunları kaydetti:

"Zat-ı devletlerinin dirayetli önderliğinde Türkiye’nin bölgedeki öncü rolünü daha da pekiştireceğine ve kardeş Türk Devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Teşkilatımızın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesinde oynadığı önemli rolü sürdüreceğine inancımız tamdır."

Ömüraliyev, mektubunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Türkiye ve Türk dünyası yüzyılının temel taşlarının döşeneceği" gelecek dönemde muvaffakiyetler dileyerek, seçim sonuçlarının tüm Türk halkı, Türkiye ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diledi.

AA