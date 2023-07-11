Kentteki lavanta tarlaları 1 ay boyunca vatandaşlar için çekim alanı oluşturdu.

Ziyaretçiler, göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkat çeken lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.

"1 milyonun üzerinde ziyaretçi geldi"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin mor renkli tarlalarının kentin turizmine renk kattığını söyledi.

Lavanta tarlalarının her geçen yıl daha da çok ilgi çektiğini ifade eden Hacıoğlu, "Kentte 1250 dönüm alanda lavanta ekimi yapılıyor. Kendini geliştiren, değiştiren ve harika donanımlara sahip olan 20 tarlaya 1 milyonun üzerinde ziyaretçi geldi. Yakın ülkelerdeki yabancı turistlerle birlikte, farklı ülkelerden de gelen yabancı ziyaretçiler tarlaları ziyaret etti." dedi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın lavanta ile anılan iller arasında yer almaya başladığını aktararak, insanların özellikle lavanta tarlaları için kentte gelmeye başladığını dile getirdi.

Tarlaları daha çok yerli turistlerin ziyaret ettiğini belirten Hacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Özellikle bayram tatili bizim gibi İstanbul'a yakın olan illeri sevindirdi. Değişik turizm aktivitelerinde bulunmak hem de gastronomimizden faydalanmak için gelenler lavanta rotamızla lavanta tarlalarını gezdi. Burada güzel anılar biriktirdiler. Önümüzdeki yıl ziyaretçi sayısı ikiye katlanacaktır. 20 tarla daha ziyarete açılmak için hazırlık yapıyor. Kısa bir süre sonra Tekirdağ kirazı, denizi ve bağlarının yanı sıra lavanta tarlalarıyla da Türkiye ve dünyada söz sahibi olacak diye düşünüyorum."

"İnsanlar bir ay boyunca tarlaları ziyaret etti"

Karahisarlı Mahallesi'nde lavanta tarlası bulunan Hakan Turgut da sezon boyunca misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

İnsanların lavanta tarlalarında huzur bulduğunu aktaran Turgut, "İnsanlar bir ay boyunca tarlaları ziyaret etti. Doğa ile iç içe zaman geçirdi. Bizde hazırladığımız dekorlarla onlara güzel fotoğraf çekilme alanları oluşturduk. Lavantalar solmaya başladı. Hasat için sayılı günler kaldı. Hasatla birlikte lavanta sezonunu tamamlayacağız." diye konuştu.

AA