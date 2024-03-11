TÜBİTAK danışman öğretmeni Selçuk Daloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pansiyonda kalan öğrenciler tarafından hazırlanan projenin dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkelerine odaklandığını belirtti.

Yarışmada projelerinin ilk yüz içerisinde yer aldığını vurgulayan Daloğlu, İstanbul Teknik Üniversitesinden davet alan projelerin değerlendirmeler sonucunda İstanbul Avrupa Bölge üçüncülüğü ödülünü kazandığını açıkladı.

Dijital dönüşümlerin doğanın korunmasına katkı sağlamada faydalı olacağına inandığını ifade eden Daloğlu, "İklim değişikliğinin etkisiyle bu tür projelerin önemi daha da artıyor. Özellikle toplu yaşanılan yerlerde dijital dönüşümün önemi artmakta. Biz pansiyonumuzda kağıt israfının önüne geçmek, öğrencilerimizin sürdürülebilirlik kapsamında bilinç düzeyini, duyarlılıklarını arttırmak amacıyla projeyi hazırladık." diye konuştu.

Ebru Naim Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Bora Saltık da mobil uygulamaya Yeşil Pansiyon (YEP) ismini verdiklerini belirtti.

Saltık, mobil uygulamanın kağıt, zaman ve iş yükünü önemli ölçüde azalttığını belirterek, "Çevresel sürdürülebilirliğin en temel amaçlarından biri olan dijital dönüşümü sağlamak amacıyla yapıldı. Mobil uygulamanın yazılımını tamamen kendimiz öğrenip, tasarladık. Pansiyonda yılda 6 bin kağıt israf ediliyor. Mobil uygulamamız sayesinde bu israfı neredeyse sıfıra indiriyoruz. Pansiyonda kağıt kullanılarak yapılan işlemler artık mobil uygulamayla yapılıyor" dedi.

Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ahmet Öztürk ise mobil uygulamayı tüm öğrencilere duyurmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Öztürk, teknoloji kullanarak israfın önüne geçmenin önemine vurgu yaparak, amaçlarının mobil uygulamayı Türkiye'de örnek bir proje haline getirmek olduğunu kaydetti.