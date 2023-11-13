Valilik binası önündeki törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Vali Soytürk, şeref defterini imzaladıktan sonra, Milli Mücadele yıllarında önemli mücadeleler verildiğini söyledi.

Kentin, verdiği mücadele ve direnişle Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynadığını belirten Soytürk, şöyle konuştu:

"Milli mücadele döneminde milletimiz malını, canını ortaya koyarak bütün imkanlarını seferber edip, istiklal savaşını destansı bir zaferle sonuçlanmıştır. Milletimiz bu zaferle ezelden beri hür yaşadığını ve daima hür yaşayacağını tüm dünyaya kanıtlamıştır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak da Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, kurum temsilcileri, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı.