"Galin Gözü" anlamına gelen Aynularus, Tel Abyad ilçesinin 3,5 kilometre güneyinde ve Rakka ilinin 80 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Pınar çevresindeki geçmişte inşa edilen su kemeri, değirmen kalıntıları, İbrahim Halil Camisi, Fransız işgalinden kalan askeri havaalanı ve karargah, Aynularus'un önemini gözler önüne seriyor.

Arkeoloji araştırmacısı Sir Malone ile eşi İngiliz polisiye yazarı Agatha Christie, 1935'te Aynularus'a yaptıkları ziyaretin ardından "Gel Bana Nasıl Yaşadığını Anlat" başlıklı günlüğünde buradaki suyun maviliğine ve nostaljik görünümüne bir bölüm ayırdı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ilçesini işgali sırasında Aynularus yakınlarındaki İbrahim Halil Camisi ile bazı noktalar yağmalanarak tahrip edildi.

2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası ilçe teröristlerden temizlenirken burada kurulan yerel meclis, Aynularus'ta yürüttüğü onarım-bakım çalışmalarla pınar eski günlerine kavuştu.

"Tel Abyadlılar için manevi ve tarihi açıdan kıymetli bir yerdir"

Tel Abyad Yerel Meclisi Başkanı Salih Hac Abdullah,Barış Pınarı Harekatı sonrası Aynularus'ta bakım-onarım çalışmalarına öncelik verdiklerini söyledi.

Hac Abdullah, "İlk önce yıkıntıları özenle temizledik. Parkı çimlerle yeşil alana çevirdik. Ziyaretçiler için masa sandalye yerleştirdik. Mangal alanı da tahsis ettik. Pınarın oluşturduğu havuzu temizledik. Parka aydınlatma sistemi döşedik." dedi.

Tarihi su kemerinin çalıştırdığı su değirmeninin kalıntılarını koruma altına aldıklarını belirten Hac Abdullah, "Aynularus, manevi ve tarihi açıdan Tel Abyadlılar için değerli bir yerdir. Burayı Tel Abyadlıların nefes alabileceği bir yer haline getirdik. Buraya gelen tarihçiler, şairler ve gezginler yaşadıkları anları yazarak ölümsüzleştirdi." ifadelerini kullandı.

"Serinleyeceğimiz tek yer burası"

Kavurucu sıcaklıktan kurtulmak için Aynularus bölgesine sık sık geldiğini söyleyen Tel Abydalı Abud Hoca, "Serinleyeceğimiz tek yer burası. Hem istirahat ediyoruz, hem de rahatlıyoruz." diye konuştu.

PKK/YPG'nin ilçeyi işgali sırasında Aynularus'un bakımsızlık nedeniyle "bataklığa" dönüştüğünü kaydeden Hoca, yerel meclise bağlı ekiplerin çalışmalarıyla bölgenin eski görkemli güzelliğine kavuştuğunu dile getirdi.

Hoca, "Park alanını genişlettiler. Gece aydınlatması da güzel oldu. Ailecek buraya geliyoruz ve geceleri burada zaman geçiriyoruz." dedi.

Arkadaşlarıyla pınara yüzmeye geldiğini söyleyen 12 yaşındaki Kusay el-Muhammed de arkadaşlarıyla burada yüzüp serinlediklerini anlattı.

Muhammed, park alanında arkadaşlarıyla spor yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

AA