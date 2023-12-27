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Akşam saatlerinde, "TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin açılarak, değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirilmektedir." açıklaması yapılmıştı.

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

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