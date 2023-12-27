Kocaeli
Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, kapanan Ankara yönünün, kaza kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldığı bildirildi.
KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "TEM Otoyolu, kaza kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla ulaşıma açılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Akşam saatlerinde, "TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin açılarak, değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirilmektedir." açıklaması yapılmıştı.Kaynak: AA