Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın TÜRK-İŞ'i ziyaretinin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ'in süreç boyunca asgari ücretle ilgili bir rakam dile getirmediğini belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Şimdi biz oraya (AK Parti Genel Merkezi) gideceğiz. Bize bir rakam söylerlerse biz de düşündüğümüz rakamı, kanaatimizi söyleriz, dediğimiz yerde dururuz. İnşallah dedikleri rakam, arzu ettiğimiz rakam olur. Evvela onlar bana söylesin ondan sonra... Bakan Bey'e de (rakamı) söylemedim. Bakan Bey sormadı. Cumhurbaşkanı orada sorsun, işveren söylesin, hükümet söylesin ondan sonra anlatırız. Uzlaşırsak masada otururuz, uzlaşmazsak 'Bizler için yok, bu işe katılmıyoruz' der, çıkarız işin içinden olur biter."

"Geçim şartları, marketteki fiyatlar ortada"

Asgari ücretin aileleriyle birlikte 30 milyon kişiyi ilgilendirdiğini vurgulayan Atalay, kimsenin vebaline girecek halleri olmadığını söyledi.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret çalışmalarını 4 işçinin de yer aldığı komisyonun yürüttüğünü anımsatan Atalay, "Geçim şartları, marketteki fiyatlar ortada. Burada toplumu memnun edecek, bizlerin de razı geleceği rakam olursa 'Varız' deriz." ifadesini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının adil olmadığını belirten Atalay, "Bugüne kadar 40'ın 35'ini zaten imzalamamışız. Ben zaman zaman söylüyorum bizim örgütlü olduğumuz yerlerde asgari ücretli yüzde 1 bile yok. Onlar bizim kardeşimiz, ailemizin bir parçası. Karşıdaki lokantada çalışan insanlar, onlar bizim parçamız. Sorsunlar, biz kanaatimizi söyleriz. Ben evvela bir gideyim oraya, bir göreyim, ne denilmesi gerekiyorsa bugüne kadar noksansız söyledim, yine aynısını söylerim." dedi.

Atalay, açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne hareket etti.