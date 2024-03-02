Haber: Damla Oya Erman

Bunun yerine, avukatların bir kısmı tazminat paketinden kendilerine avukatlık ücreti olarak gitmeli, avukatlar bir Delaware yargıcına savundu.

Avukatlar, cuma günü mahkemeye verdikleri dilekçede, dava çalışmaları için ücretin, tazminat paketinin yaklaşık %11'ine denk geldiğini iddia etti. Bu, şirketin mevcut hisse fiyatı olan 202.64 dolarlık hisse başına Tesla hissesi olarak yaklaşık 5.96 milyar dolar değerinde.

Delaware Chancery Court'un Şansölyesi Kathleen McCormick şimdi tazminat paketinin ne kadarının avukatlık ücretlerine gidebileceğine karar vermek zorunda.

Tesla ve Musk, CEO'nun hisse opsiyonlarını iptal etme kararına genel olarak itiraz etmeyi seçebilirler.

Journal'a göre, davacı avukatlar genellikle bir karar veya uzlaşma miktarının üçte birini alır. Avukatlar dilekçelerinde, "quantifiable conferred benefit"ın %33'ünü talep etmediklerini, bunun yerine "iyi bilinen öncüdür" dediler.

"Davacının Avukatları, işleri için ödenmemiş ve hiçbir masrafı veya gideri geri alınmamıştır ve bu Eylemi yargılamak, altı yıl boyunca Davacının Avukatlarının önemli miktarda zaman ve kaynak tahsis etmesini gerektirdi, bu da ciddi miktarda cep harcamasını içeriyordu," avukatlar yazdı.

Musk, şaşırtıcı bir şekilde, avukatların talebinden memnun değil.

2018'de eski bir ağır metal davulcusu ve Tesla hissedarı olan Richard Tornetta, EV şirketini, Tesla CEO'sunun şirketin yönetim kurulu üyeleriyle yakın ilişkilerini kullandığı iddia ederek büyük bir tazminat paketi sağladı ve sonuç olarak, şirket hissedarlarına olan görevlerini ihlal ettiğini iddia etti.

McCormick, Ocak ayında Tornetta ile aynı fikirde oldu ve Musk'ın tazminat paketini iptal etti.

Karar, Musk'ı kızdırdı, daha sonra X'de "şirketinizi asla Delaware'de kurmayın" dedi.

Tornetta'nın avukatları, baş avukat Greg Varallo'nun Bernstein Litowitz Berger & Grossman'dan olduğu bir dilekçede, ekibinin "kendi yemeği yemeye hazır olduğunu" yazdı.

Andrews & Springer ve Friedman Oster & Tejtel firmaları da davacı ekibin bir parçasıydı.

Avukatlar, ödemenin rekor bir talep olacağını kabul etti.

"Dilekçede," talep edilen ücretin mutlak büyüklüğü açısından eşi benzeri görülmemiş olduğunu kabul ediyoruz" dedi. "Talep edilen ödül miktarı büyük çünkü davacının avukatlarının elde ettiği Tesla için değerli fayda büyüktü."