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Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon belli oluyor

Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon belli oluyor

Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta ise 9 maç oynandı. Bugün yapılan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

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