Ülker'den yapılan açıklamaya göre, 15 Yaş Altı Kız Futbol Milli Takımı için yetenekli oyuncu adaylarını keşfetme hedefiyle hayata geçirilen "TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları" projesine katılımcılar, 30 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

Katılımcılar, milli takım teknik direktörleri tarafından belirlenen hareketleri yaparak (dribling, şut, pas, teknik kapasite) oluşturdukları videolarını ulkeryildizkizlar.tff.org sitesine yükleyebilecek. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından, videolar arasından milli takım teknik direktörlerinin beklentilerini karşılayan 33 futbolcu adayı belirlenecek. Seçilecek adaylar, 25-30 Ocak tarihlerinde Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılacak hazırlık kampına katılacak.

Kıragası: Milli takımımızı çok daha iyi yerlerde göreceğimize yürekten inanıyoruz

Genç milli takımın futbolcu havuzunu geliştirebilmek adına bu projenin önemli bir basamak oluşturacağını belirten A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, şunları söyledi:

"Ülkemiz, kadın futbolunda altın çağını yaşıyor. Kısa süre önce milli takımımızla peş peşe aldığımız başarılı sonuçların ardından Uluslar B Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşadık. Grupta şu ana kadar oynadığımız karşılaşmalarda oldukça iyi bir performans sergiledik. Önümüzdeki dönemde milli takımımızı çok daha iyi yerlerde göreceğimize yürekten inanıyoruz. Bu başarıların devam etmesi için kadın futboluna ilgiyi sürekli canlı tutmamız ve kadın futbolcu adaylarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilmek adına daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Ülker ile ortaklaşa hayata geçirdiğimiz 'TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları' projesinin, kızlarımızın futbola ilgisini görünür şekilde artıracağına ve ülkemizde kadın futbolunun gelişimine önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz."